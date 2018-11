Hugh Jackman : D'où viennent les rumeurs sur sa prétendue homosexualité ?

Hugh Jackman a beau être marié depuis plus de vingt-deux ans à la même femme, l'actrice et productrice Deborra-Lee Furness (la mère de ses enfants Oscar et Ava), une rumeur lui colle à la peau depuis environ quinze ans : sa supposée homosexualité.

Récemment interviewé à la radio américaine selon les informations relevées le 22 novembre 2018 par le journal Metro, l'acteur de 50 ans est revenu sur ces spéculations qui l'amusent beaucoup. "Il y a des gens que ça agace, des gens qui disent 'Ne dites pas que je suis gay', mais moi, ça me va", a-t-il glissé.

Et d'expliquer qu'il pensait savoir d'où proviennent ces bruits de couloir. Selon lui, tout est parti de sa prestation sur scène dans la pièce The Boy From Oz, où il interprétait un chanteur-interprète gay. C'était en 2003 à Broadway. Hugh Jackman avait pour l'occasion embrassé un partenaire de réplique qu'il avait "juste smacké sur les lèvres". Pris d'un fou rire lors de cette scène, Hugh Jackman assure que son corps tout entier avait "tremblé" en raison de ce petit craquage qu'il n'avait pas réussi à contrôler. "Tout le public a vu mon corps trembler, et les rumeurs sont parties de là", a-t-il expliqué.

En 2013, interprète de Wolverine avait déjà évoqué ces rumeurs dans un entretien pour l'émission télévisée australienne 60-Minutes. "Si je l'étais, je l'assumerais. Selon moi, ce n'est pas ce qui définit une personne de toutes façons. Cela m'énerve à cause de ma femme. Je l'entends répéter 'c'est complètement fou' !". Deborra-Lee Furness avait alors réagi : "S'il était gay, il dirait qu'il l'est. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai, c'est un mensonge."