Hugh Jackman rêve de tourner avec sa femme, mais...

Saviez-vous que Deborra-Lee Furness, l'épouse de Hugh Jackman depuis près de vingt-deux ans, était aussi actrice ? Alors certes, elle n'a pas le CV de son amoureux, mais on a pu la voir dans Correlli (sur le plateau duquel elle a rencontré le futur homme de sa vie) mais aussi dans un film intitulé Shame – pas celui avec Michael Fassbender – pour lequel elle avait remporté deux nombreux prix en 1988. En somme, Deborra a du talent et le premier à le reconnaître, c'est Hugh Jackman. "Elle est encore à ce jour l'une des plus grandes actrices avec qui j'ai jamais travaillé", assure l'Australien à Closer.

Vingt-trois ans après Correlli, les deux comédiens pourraient-ils un jour collaborer à nouveau face caméra ? "Je rêve de tourner à nouveau avec ma femme. Ce ne serait pourtant pas évident de travailler ensemble sur un même projet, à cause des enfants", explique la star de The Greatest Showman (actuellement en salles). Des enfants, ils en ont adopté deux : Oscar Maximilian Jackman (né le 15 mai 2000) et Ava Eliot Jackman (née le 10 juillet 2005).

"Deborra et moi avons une relation fusionnelle. Nous nous sommes promis de toujours rester honnêtes l'un envers l'autre", déclare l'interprète de Wolverine, faisant écho aux rumeurs sur leur mariage et son "authenticité" comme la nomme Closer. "Nous nous regardons droit dans les yeux quand nous nous retrouvons à la croisée des chemins. On se dit : 'Est-ce que ceci est bon pour notre mariage, pour notre famille, pour nos enfants ?' Dans un couple, si le mari ou si la femme se sent malheureux, ce n'est bon pour personne", assure Hugh Jackman dont le couple semble bel et bien inébranlable.