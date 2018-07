Hugo Clément blessé dans Fort Boyard : "Il s'est ouvert la bouche grave"

Samedi 21 juillet 2018, France 2 proposait le troisième numéro de la saison 29 de Fort Boyard. Une émission à laquelle ont participé Valérie Damidot, Hugo Clément, Cartman, Alexandra Rosenfeld, Ariane Brodier et Artus dans le but de récolter de l'argent pour l'association IMAG'IN. Un organisme qui a pour but de favoriser partout dans le monde l'accès à l'éducation, d'apporter un soutien moral et d'améliorer les conditions sociales et sanitaires de populations victimes de la misère et de l'exclusion.

S'ils ont réussi à récolter 12 416 euros, leur aventure n'a pas été de tout repos. Hugo Clément a par exemple été blessé lors de l'épreuve du ski. L'ancien chroniqueur de Quotidien (TMC) devait dévaler une petite pente sur des skis et sauter pour attraper une étoile afin d'obtenir la fameuse clé. Et, lors de sa deuxième tentative, il s'est pris en pleine face le fil qui se trouvait à mi-chemin. Résultat ? Il s'est ouvert la bouche et a été sonné un petit moment.

Cela n'a toutefois pas empêché Hugo Clément de poursuivre l'épreuve et même de remporter le précieux sésame. Une détermination qui a impressionné ses coéquipiers. Sur Twitter, Valérie Damidot a souhaité mettre son courage en avant en postant : "Gros bravo à mon chou Hugo Clément qui s'est ouvert grave la bouche !!!"