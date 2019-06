Hugo Clément, Jean-Luc Lemoine, Laury Thilleman... Le futur de France Télévisions

Mardi 18 juin 2019, France Télévisions organisait sa conférence de presse de rentrée au théâtre Marigny à Paris.

À cette occasion, Takis Candilis, le directeur général délégué à l'antenne et aux programmes, a notamment confirmé l'arrivée d'Hugo Clément (29 ans, ex-Quotidien), qui pilotera sur France 2 une série de documentaires Sur le front consacrée à l'environnement, et il a également annoncé l'arrivée de Jean-Luc Lemoine (49 ans). L'ex-chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) présentera un programme hebdomadaire consacré à l'humour, diffusé sur France 3 chaque samedi en début d'après-midi, nommé Samedi d'en rire. Exit Yves Lecoq, donc ! Il aura également à sa charge un prime intitulé Le Grand Show de l'humour...

Côté femmes, Faustine Bollaert héritera d'une nouvelle émission qui sera diffusée sur France 3. Celle-ci, associée au genre de l'émotainment, s'intitulera La Boîte à secrets. Elle permettra aux téléspectateurs de découvrir certains souvenirs personnels et professionnels de célébrités. Marie-Sophie Lacarrau, déjà à la tête du Journal de 13h, prendra les rênes de l'émission musicale Prodiges... Elle remplace ainsi Daphné Bürki. Laury Thilleman présentera quant à elle La Course des champions avec Teddy Riner, Olivier Minne et Sandy Heribert.

Anne-Elisabeth Lemoine fera également équipe avec Nagui à la tête d'un grand prime time dédié à l'environnement, 10 défis pour la planète, dans lequel on retrouvera Nicolas Hulot en plateau. Toujours à propos de Nagui, le 3e animateur préféré des Français sera à la tête du retour du divertissement Jeux sans frontières.

Michel Drucker conservera Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain et Laurent Ruquier reviendra avec une nouvelle saison d'On n'est pas couché, une version repensée – sans duo de polémistes permanent – et centrée sur l'humour.

Côté mauvaises nouvelles, l'émission culturelle Stupéfiant (France 2) animée par Léa Salamé s'arrête sous sa forme actuelle et débarquera bientôt sur France 5 en tant que documentaires diffusés en prime time. L'émission politique, également emmenée jusque-là par la jeune mère de famille, changera de forme pour devenir Vous avez la parole... une émission politique animée par Thomas Sotto et elle.

Fini Motus, C'est au programme, Le Soir 3 et les émissions de Patrick Sébastien...