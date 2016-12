Hugues Aufray, candidat à la présidentielle, récolte déjà des parrainages !

Mais qui sera finalement sur la ligne de départ au premier tour de l'élection présidentielle qui se tiendra le 23 avril 2017 ? Alors que cette échéance électorale ressemble de plus en plus à celle de 2002 en raison de la multiplication des candidatures, on apprend désormais qu'un nouveau prétendant entre en piste : Hugues Aufray.

En effet, comme le rapporte Sud Ouest, le chanteur de 87 ans a entamé en toute discrétion un tour de France pour aller à la rencontres des élus afin de récolter les parrainages nécessaires pour une candidature. Le journal régional affirme ainsi qu'il a déjà récolté 180 signatures de maires sur les fameuses 500 requises ! L'interprète de Santiano se débrouille plutôt pas mal puisqu'il a convaincu des maires de Dordogne, Gironde, Bretagne, Languedoc-Roussillon ainsi que de Paris ou de Lyon. Toutefois, il a jusqu'au 17 mars pour déposer officiellement ses parrainages.

Pierre Blondiau, le responsable de la campagne du chanteur dans le Languedoc, explique que Hugues Aufray pourrait toutefois se ranger derrière un plus gros candidat en cas d'échec. "S'il n'a pas les parrainages nécessaires, il pourrait bien soutenir Jean-Luc Mélenchon. Mais il préfère réserver sa réponse pour une conférence de presse parisienne prévue le 23 janvier prochain. Car nous y croyons encore", dit-il.

Le chanteur n'est pas le seul membre du show-business à avoir annoncé sa volonté d'entrer dans la course à l'Élysée, puisqu'on a pu compter sur l'humoriste Laurent Baffie ou l'écrivain Alexandre Jardin.

Le second tour de l'élection se tiendra le 7 mai 2017. Les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes jusqu'au 31 décembre.

