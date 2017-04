Ian Somerhalder et Nikki Reed : Déjà deux ans de mariage... Et bientôt un bébé ?

Le 26 avril 2015, après neuf mois de relation seulement, Ian Somerhalder et Nikki Reed se disaient "oui" pour la vie lors d'une grande cérémonie réunissant famille et proches. À l'occasion de leur deuxième anniversaire de mariage, l'acteur de 38 ans et l'actrice de 28 ans se sont ainsi exprimés mercredi sur les réseaux sociaux pour s'adresser une touchante déclaration d'amour.

Sur Instagram, la vedette de la série The Vampire Diaries n'a pas manqué de mots tendres. "À l'être humain le plus incroyable au monde. Merci pour ces deux années de mariage formidables. Il y a deux ans, nous nous sommes dit 'oui' et je ne pourrais pas être plus heureux ou plus reconnaissant. Merci d'être ma meilleure amie, d'être la femme la plus bosseuse, gentille, patiente et talentueuse que je connaisse. À toi mon amour, je dis que je sais que nous en aurons tellement plein d'autres qu'on ne pourra même pas les compter. En partie parce que je serai très vieux... Je t'aime", a-t-il écrit.