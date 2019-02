Ibrahim (Top Chef) "révolté" : Cette scène off qui l'a fait "péter un plomb"

Lors du dernier épisode de Top Chef saison 10 (M6), Ibrahim a été éliminé et son comportement est loin d'avoir fait l'unanimité auprès des téléspectateurs. Au lendemain de son départ, jeudi 21 février 2019, le candidat s'était agacé du montage lors d'une interview accordée à TV Magazine. Le soir même, il était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) pour se livrer un peu plus. L'occasion de raconter une scène off durant laquelle il a "pété les plombs"...

Ibrahim est "quelqu'un d'entier", il l'assure. C'est, explique-t-il, ce qui l'a fait sortir de ses gonds. "Sur ma dernière interview [avec les journalistes de Top Chef, NDLR], j'ai pété les plombs sur la journaliste", confie l'ancien camarade de Florian et Alexia. À ce moment-même, cette journaliste coupe le micro et rappelle le jeune chef à l'ordre. "Elle me dit : 'Ibra, les gens s'attachent aux histoires, ils ne cherchent pas la technicité...' Et moi je lui dis : 'Arrêtez, ça me révolte encore plus ! Prenez des acteurs !'", raconte Ibrahim.

Puis, face à Cyril Hanouna et à ses chroniqueurs, le candidat qui a évolué au sein de la brigade d'Hélène Darroze avant d'être éliminé de Top Chef a conclu en expliquant ce qu'il reprochait à la production de l'émission. "Après dix ans d'expérience, ils savent comment chercher l'audience", lance-t-il. Et Valérie Benaïm de répliquer : "Vous connaissiez votre caractère aussi... Ils ont mis une loupe sur votre caractère."