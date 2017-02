Ice-T assorti à sa fille Chanel pour son premier défilé lors de la Fashion Week

Toujours très précoce, Chanel Nicole, la fille de Coco Austin et du rappeur Ice-T, a fait ses débuts de mannequin. Dès les premiers mois de sa vie, la petite avait déjà posé pour son premier shooting photo et fait ses débuts à la télé. Cette fois-ci, elle vient de faire ses premiers pas sur le podium.

En témoignent plusieurs vidéos publiées sur le compte Snapchat de sa mère, l'adorable petite fille de bientôt 18 mois a défilé pour la marque Jordan, lors d'un grand show organisé par Nike. Le rappeur de 58 ans, sa femme et leur fille ont tous les trois foulé le podium dans des tenues coordonnées. Comme à son habitude, Coco Austin a dévoilé ses courbes généreuses dans un ensemble affriolant tandis que la petite arborait une tenue identique à celle de son papa !

Chanel Nicole, qui est une véritable star des réseaux sociaux depuis sa naissance, semble d'ores et déjà promise à un bel avenir. Coachée par sa maman, ancien mannequin de charme, la petite est déjà une petite reine du glamour. Les oreilles percées et à la pointe de la mode, elle a de quoi faire de la concurrence à North West, la fille de la vedette de télé-réalité Kim Kardashian et du rappeur Kanye West. À suivre de près !