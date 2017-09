Idina Menzel : La chanteuse de La Reine des neiges s'est mariée !

À 46 ans, la chanteuse et comédienne américaine Idina Menzel s'est mariée pour la deuxième fois. La star, qui interprétait l'énorme succès Let It Go (Libérée, délivrée) dans la bande-originale du film La Reine des neiges, a partagé des photos de ce bel événement.

Sur les réseaux sociaux, Idina Menzel a dévoilé s'être mariée à son compagnon Aaron Lohr (41 ans) et elle a levé le voile sur les coulisses de son union. On a ainsi appris que c'est Lover Is by Jo Gartin qui avait géré le mariage et que les clichés avaient été confiés à Amy & Stuart. La mariée portait une robe bustier blanche de la créatrice Carolina Herrera, ainsi qu'une paire d'escarpins Jimmy Choo shoes. Ses bijoux venaient de chez Ricardo Basta jet et sa tiare de chez Jennifer Behr. Quant à son mari, il avait opté pour un costume signé John Varvatos.

Idina Menzel, qui a été mariée à l'acteur Taye Diggs pendant dix ans et avec qui elle a eu un fils, Walker (7 ans), fréquente Aaron Lohr depuis 2015. Ce dernier a notamment joué dans The Mentalist et New York Unité Spéciale. Toutefois, il travaille comme thérapeute au Avalon Malibu Mental Health & Addiction Treatment Center en Californie.

Thomas Montet