Igor Bogdanov en couple avec son ex Julie ? Grichka fait machine arrière !

Finalement ce n'est pas ce que l'on croyait !Igor Bogdanov et son ex Julie Jardon n'auraient pas renoué et c'est Grichka qui le dit.

Il y a quelque jours, le jumeau d'Igor avait déclaré à Sud Info. "Aujourd'hui, il y a plus qu'une entente entre Igor et Julie : c'est plus qu'une entente, ils se sont retrouvés complètement. Oui, ils sont quasiment en couple ! Ils sont ensemble quoi..." Des propos qui ont étonné tout le monde puisque la jolie Julie a porté plainte contre son ex-compagnon après que celui-ci se soit introduit à son domicile. L'homme de 68 ans devrait d'ailleurs comparaître le 6 mars prochain devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour "violation de domicile" et "dégradation légère de biens privés".

Dimanche 25 février, à Closer, Grichka est donc revenu sur ses propos qui selon lui ont été déformés. "Les relations entre Igor et Julie se limitent à une entente cordiale, notamment sur le plan artistique et professionnel", a-t-il fait savoir.

Une déclaration très différente de celle rapportée par Sud Info, interview lors de laquelle Grichka aurait également déclaré : "Elle est très amoureuse de lui. Et lui réciproquement d'elle. C'est très étrange... Ce procès est d'une absurdité sans nom. Cela me met dans un état de grande stupéfaction alors qu'ils sont ensemble !"

C'est donc à ne plus rien y comprendre... "En tant que frère jumeau d'Igor, je suis moi-même heurté frontalement par cette situation. Ce que mon frère traverse affectivement et médiatiquement depuis le mois de novembre est bien sûr une épreuve douloureuse pour lui mais aussi pour moi et j'espère que la justice permettra à ces deux êtres qui s'estiment mutuellement de tourner enfin la page et de laisser les tempêtes derrière eux...", conclut finalement Grichka pour Closer. Affaire à suivre...