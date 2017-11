Igor Bogdanov entre par effraction chez son ex de 24 ans, la police l'arrête !

Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 21 au 22 novembre, dans l'immeuble de Julie Jardon - arrivée sous les feux des projecteurs de par sa relation inattendue avec Igor Bogdanov -, dans le 7e arrondissement de Paris ? Selon les informations du site Closer, le scientifique star du petit écran, dont elle se serait récemment séparée après deux ans et demi d'amour, serait entré de force à son domicile.

Igor Bogdanov, 68 ans, est accusé par Julie Jardon, 24 ans, de s'être introduit chez elle aux alentours de 4 heures du matin après avoir réussi à pénétrer dans l'immeuble et s'être caché dans la cage d'escalier. La jeune femme, qui il y a deux semaines donnait une interview pour évoquer son histoire de coeur avec le décrié animateur et scientifique, aurait alors appelé son nouveau petit ami pour lui demander de l'aide. Closer relate qu'Igor Bogdanov lui aurait arraché son téléphone des mains, menaçant son interlocuteur, lequel a bien évidemment appelé la police, qui est intervenue à 5 heures du matin et a menotté le frère de Grichka Bogdanov. Aux policiers, il aurait promis de faire de son arrestation un scandale et de l'évoquer sur la place publique, en particulier dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL.

Julie Jardon a porté plainte et donné plus de détails sur le déroulé de sa soirée car elle aurait eu maille à partir avec Igor Bogdanov dès 2h30 du matin. En effet, après avoir passé la soirée avec son nouveau chéri, en rentrant chez elle avec ce dernier, elle aurait croisé son ex-compagnon au pied de son immeuble et le couple aurait décidé de faire demi-tour. Poursuivis en voiture, Igor aurait remis la main sur eux et menacé le nouveau boyfriend, tout en promettant à la jeune femme de divorcer de son épouse Amélie de Bourbon-Parme et de lui offrir une voiture (il lui aurait déjà offert une bague et un collier). La police serait déjà intervenue une première fois, dans la rue, et aurait ramené Julie Jardon chez elle. C'est en voulant ressortir vers 4h du matin pour rejoindre son amoureux, pensant sans doute qu'Igor n'était plus dans les parages, qu'elle serait finalement retombée sur lui et qu'il l'aurait forcée à rentrer de force dans son appartement.

Thomas Montet