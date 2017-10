Chantal Ladesou : "J'ai failli me faire violer..."

En pleine affaire Weinstein - et désormais aussi Rozon -, le sujet du harcèlement sexuel est au coeur de toutes les discussions. Dans l'émission Les Grosses Têtes, sur RTL, vendredi 20 octobre 2017, Laurent Ruquier en a discuté avec ses invités du jour. L'occasion pour Chantal Ladesou de faire une révélation.

Si, comme à leur habitude, Les Grosses Têtes ont réussi à garder un ton léger malgré la gravité du sujet, entre deux blagues potaches on a appris que la comédienne et drôlissime humoriste Chantal Ladesou a échappé à un viol. "J'ai failli me faire violer dans un bateau. C'était un garçon qui voulait me faire visiter son bateau, j'ai trouvé ça très beau. Bon, c'était quand même après minuit... Il m'a fait visiter et puis, d'un seul coup, paf, il m'a jeté dans une cabine et il a essayé", a-t-elle relaté.

Heureusement, la comédienne de Nelson et Peau de vache a eu plus de peur que de mal. "Je me suis vraiment débattue, j'ai tapé, j'ai donné des coups où il fallait, j'ai mordu, etc. C'était redoutable", a-t-elle ajouté. Chantal Ladesou, 69 ans, n'a pas précisé à quelle période de sa vie cela s'est produit. Sans doute dans sa jeunesse, elle qui est mariée depuis 40 ans à Michel.