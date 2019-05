Iker Casillas : Le footballeur victime d'une crise cardiaque à l'entraînement

Ce week-end, le F.C. Porto affronte l'équipe d'Aves en Primeira Liga, le championnat portugais. Les Dragons ont récemment été éliminés de la Ligue des Champions, après deux défaites en quart de finale contre Liverpool.

Avant de rejoindre Porto, Iker Casillas a évolué pendant 16 ans au Real Madrid, à l'ère des Galacticos (les galactiques en français, surnom de la bande à Zidane, Ronaldo, Figo, Roberto Carlos, Raul et David Beckham). Le champion d'Europe et du monde avec la sélection espagnole est marié à la journaliste Sara Carbonero. Ils ont deux garçons, Martín et Lucas, âgés de 5 et bientôt 3 ans.