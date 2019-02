Imany enceinte : La chanteuse, "tellement fatiguée", se prépare pour bébé

Malgré l'endométriose (une maladie chronique qui rend les grossesses très difficiles), Imany s'apprête à devenir maman pour la seconde fois. La chanteuse, qui a révélé elle-même l'heureuse nouvelle en novembre dernier, est dans la dernière ligne droite.

"Plus que trois semaines à tenir et oui, si vous vous le demandez, je suis tellement fatiguée ! Je suis tellement prête ! Allez bébé !!! #mumtobe #3wkstogo #imany #pinkpower #nappyhair #babyontheway", a commenté l'interprète de Don't Be So Shy, en légende d'un selfie posté sur son compte Instagram, lundi 18 février 2019. Imany avait montré quelques semaines plus tôt à ses 50 000 abonnés qu'elle avait déjà préparé la chambre de bébé.

La chanteuse, dont on avait découvert le joli ventre rond lors des remises de prix de la Sacem, le 10 décembre 2018, est déjà la maman d'Isaïah (3 ans). Avec l'arrivée de ce deuxième enfant, Imany n'est pas près de retourner tout de suite en studio, elle dont le dernier disque intitulé The Wrong Kind of War, date de 2016.