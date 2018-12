Renaud : Ému, le chanteur fait son retour dans les bras de son frère jumeau

Mi-octobre, David Séchan donnait des nouvelles rassurantes de son frère jumeau Renaud, après un séjour en clinique pour être sevré de l'alcool. Lundi 10 décembre, salle Pleyel à Paris, il lui a remis le Prix Spécial de la Sacem à l'occasion des Grands Prix Sacem 2018. Ces trophées sont décernés depuis 1940 par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), qui gère les droits d'auteur des artistes. Ils ont pour objectif de refléter "la vitalité et la grande diversité de notre scène musicale" et plus encore.

La cérémonie 2018 a été présentée par Vincent Dedienne. Dans sa catégorie, Renaud (66 ans) succède à de très grands noms de la chanson française comme Johnny Hallyday, Véronique Sanson ou Michel Jonasz. Le chanteur, qui prépare un album pour enfants, s'est montré ému et en bonne forme. Il est tombé dans les bras de son frère jumeau qui lui est photographe. Ce dernier l'avait accompagné durant sa dernière tournée et en avait tiré un très beau livre intitulé Tournée générale.

La Sacem pour tous

Vincent Dedienne a également eu l'honneur de recevoir sur scène des artistes aussi différents que le rappeur Orelsan (Prix Rolf Marbot de la chanson de l'année pour Basique), le leader d'Indochine, Nicola Sirkis (Grand Prix de la chanson française, créateur-interprète), Jérôme Commandeur (Grand Prix de l'humour), Alain Chamfort venu présenter la chanteuse Maissiat, Angèle (Prix Francis Lemarque de la révélation), Calypso Rose (Grand Prix des musiques du monde) ou encore Imany (Grand Prix du répertoire Sacem à l'export) et MC Solaar (Grand Prix des musiques urbaines). L'acteur Jean-Paul Rouve était également présent, comme Alex Beaupain avec lequel Vincent Dedienne a poussé la chansonnette.

D'autres prix ont été décernés à Pierre-Dominique Burgaud (Grand Prix de la chanson française, créateur), Étienne de Crécy (Grand Prix des musiques électroniques), Michel Duval de Because Éditions (Grand Prix de l'édition musicale), Michel Gondry (Grand Prix de l'auteur-réalisateur de l'audiovisuel), Pascal Parisot (Grand Prix du répertoire jeune public), Colin Roche (Grand Prix de la musique symphonique, jeune compositeur), Philippe Rombi (Grand Prix de la musique pour l'image), Philippe Schoeller (Grand Prix de la musique symphonique, carrière) et Laurent de Wilde (Grand Prix du jazz).

Depuis 2016, un Prix de l'oeuvre internationale de l'année est attribué. Après Lean on de Major Lazer et Can't Stop the Feeling! de Justin Timberlake, c'est Ed Sheeran et son tube Shape of You qui s'impose cette année.