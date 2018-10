Renaud : "Sevré", son frère fait le point sur son état de santé

David Séchan, le frère jumeau de Renaud, est sorti du silence pour donner des nouvelles concernant la santé du chanteur. Ce dernier, qui a quitté sa clinique au bout de quelques jours, semble aller nettement mieux au point même de préparer un nouveau disque !

"Il a été sevré, donc il va mieux physiquement, ce qui est rassurant puisqu'il n'est plus tout jeune, n'a pas un goût prononcé pour le sport et a longtemps eu une hygiène de vie catastrophique. Aujourd'hui, il ne boit plus, mange bien et équilibré, fume moins et marche très régulièrement", a révélé David Séchan au site de Télé-Loisirs. L'interprète de Mistral gagnant, Manhattan-Kaboul ou encore Toujours debout peut compter sur son entourage pour l'épauler, "ses deux ex-femmes [dont Romane Serda, qui avait poussé un coup de gueule, ndlr] qui sont admirables, sa fille Lolita, son fils Malone qu'il voit régulièrement et moi-même".

David Séchan, qui a ajouté concernant Renaud que "ses analyses sont bonnes", affirme que son frère compte vite revenir dans la musique avec un retour triomphal dans les bacs et sur scène. Renaud prépare un nouveau disque, "un album de chansons très personnelles sur son enfance : les souvenirs de cour d'école, la drague à l'adolescence, etc... Les textes sont souvent très drôles, avec quelques gros mots ! Les musiques sont prêtes, il ne manque plus que sa voix...", a-t-il dit.

Thomas Montet