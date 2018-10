Renaud, son fils Malone: "Ça n'a pas été simple, mais c'est un enfant équilibré"

David Séchan est un oncle fier et gaga. Cette semaine, le frère jumeau de Renaud s'est livré dans les pages de Paris Match, évoquant l'état de santé du chanteur de 66 ans qui "va beaucoup mieux" après avoir été soigné en clinique, mais aussi ses relations avec les deux enfants de l'artiste, ses neveux Lolita (38 ans, dont la maman est la première épouse de Renaud, Dominique Quilichini) et Malone (12 ans, dont la mère est la seconde épouse de la star, Romane Serda).

S'il admet avoir "moins de relations avec Lolita parce qu'elle a sa vie", ajoutant néanmoins qu'il "aime énormément" sa nièce avec qui il est assez "lié", David Séchan a surtout un rapport très tendre avec le petit Malone qu'il voit "souvent". "Il est merveilleux et, malgré une existence qui n'a pas été simple, c'est un enfant très équilibré. Sa mère, Romane, l'a protégé et très bien éduqué", a-t-il glissé.

Renaud et Malone ne se parlent pas trop mais sont heureux ensemble

David Séchan s'est également confié sur la relation qu'entretient Renaud avec son fils. "Renaud et Malone se retrouvent souvent. Mon frère est un grand taiseux, alors ils restent côte à côte, père et fils, sans trop se parler, mais ils sont très heureux d'être ensemble", a-t-il ajouté.

Le photographe, qui vient de publier un album de 230 clichés de l'interprète de Manhattan-Kaboul (Dans l'intimité de... Renaud, aux éditions Best of Company), a par ailleurs admis que la relève était déjà assurée. "Malone joue de la guitare et écrit des chansons à peu près au même âge que l'a fait son père. Renaud voulait l'inscrire à la Sacem alors qu'il avait 10 ans. Je lui ai dit que c'était un peu tôt", a-t-il plaisanté.

Retrouvez l'interview de David Séchan dans son intégralité dans le numéro de Paris Match en kiosques le 11 octobre 2018