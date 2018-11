Renaud : Après sa cure de sevrage, le chanteur s'apprête à faire son retour

Les fans de Renaud bouillonnent d'impatience à l'idée de revoir leur idole. Ils devraient donc être très heureux d'apprendre que le chanteur de 66 ans prépare son grand retour sous l'oeil des caméras. Une première apparition publique qui interviendra plusieurs semaines après que la star française, aujourd'hui sevrée et en bonne forme, a quitté une clinique du sud de la France pour soigner son addiction à l'alcool.

Selon les informations rapportées le 7 novembre 2018 par Télé-Loisirs, l'interprète de Mistral Gagnant sera le 10 décembre prochain sur la scène de la salle Pleyel, à Paris, pour assister à la traditionnelle cérémonie de remise des Grands Prix de la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).

Animée par Vincent Dedienne, cette soirée, qui récompense les auteurs-compositeurs et éditeurs qui ont marqué l'année écoulée, mettra notamment à l'honneur Orelsan, Imany, Michel Gondry, Mc Solaar... et Renaud. Le papa de Lolita (38 ans) et Malone (12 ans) recevra en effet le Prix Spécial de la Sacem, une distinction qui récompensera l'ensemble de sa carrière et qui ne manquera pas de lui donner plein d'énergie pour poursuivre ses projets. Son frère David Séchan avait entre autres révélé qu'il planchait actuellement sur la réalisation d'un nouvel album composé de chansons sur l'enfance.

Pour tous ceux qui souhaitent regarder la cérémonie de la Sacem, elle sera retransmise en direct à partir de 20h sur le site officiel de l'organisation.