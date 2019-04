Incroyables Transformations – Léa Djadja impressionnée : Ce qu'elle a dû changer

Léa Djadja est l'une des expertes de la nouvelle émission de M6 Incroyables Transformations. Maquilleuse professionnelle, elle a été choisie pour sublimer les candidats venus pour un relooking complet. La femme de Black M avait déjà des rapports avec la chaîne, car elle travaillait avec des artistes de Sony Music et les suivaient donc lors de leur promotion.

Si elle a adoré cette expérience, notamment parce que personne n'y est dénaturé, Léa Djadja a admis qu'au départ, elle craignait de passer devant les caméras : "Je pense que la télé en soi m'a beaucoup impressionnée parce que je n'en avais jamais fait. J'ai toujours été à l'arrière et j'avais d'autres codes : ceux de ne pas critiquer les artistes et, surtout, de ne pas passer devant la caméra. Donc j'ai dû changer mes réflexes car je passais devant la caméra et on me demandait d'être critique. Ça a été un peu compliqué de changer mes méthodes, mais ça c'est fait naturellement et avec toute la compassion possible, donc ça va. "

La jeune femme a pris sa mission très à coeur. Elle assure que le coiffeur Nicolas Waldorf, la styliste Charla Carter, le chirurgien plasticien Frédéric Lange et elle ont tout fait pour "garder l'identité" des participants au maximum afin de ne pas les dénaturer : "On essaie de donner le meilleur de nous-mêmes dans notre expertise (...). J'essaie de faire en sorte que ça ait un vrai impact sur eux."

En participant à Incroyables Transformations, Léa Djadja en a appris davantage sur la médecine esthétique, au point de changer d'avis sur le sujet : "C'est vrai que l'ignorance, comme pour le racisme, c'est malsain et ça apporte des idéaux pas forcément concrets, pas forcément vrais. J'en ai appris beaucoup lors de cette émission sur des choses que je revendiquais avant et finalement, je me rends compte en ayant rencontré tous ces gens que, parfois, ça peut vraiment libérer quelque chose. Un complexe peut vraiment définir toute une vie donc, s'il y a ce moyen, là, pour le changer, autant l'utiliser, mais à bon escient."

