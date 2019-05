Ingrid Alexandra et Sverre Magnus de Norvège, ados complices dans la fatigue

Alors que sa soeur la princesse Märtha-Louise venait de faire exploser depuis Los Angeles une bombe médiatique en révélant passionnément son histoire d'amour avec un chaman, Durek, le prince héritier Haakon de Norvège, à Oslo, célébrait vendredi 17 mai 2019 la fête nationale dans la plus pure tradition.

En cette occasion, la journée du prince et de sa famille a commencé de très bon matin, comme sont venues le rappeler, cette année encore, les difficultés à rester éveillé du prince Sverre Magnus, qui avait les yeux qui piquaient. S'il est aujourd'hui un robuste gaillard de 13 ans, certaines choses ne changent pas : le fils d'Haakon et de son épouse la princesse Mette-Marit a souvent eu du mal à réprimer ses bâillements et à cacher, depuis qu'il participe aux célébrations officielles, que le réveil aux aurores n'était pas son fort !

Vêtus en costumes traditionnels (sauf Sverre Magnus, en costume-cravate plus conventionnel), le prince Haakon, la princesse Mette-Marit, la princesse Ingrid Alexandra et le prince Sverre Magnus se sont avancés dès 8 heures du matin sur le perron de Skaugum, leur résidence à quelques kilomètres au sud-ouest de la capitale, pour observer la procession rituelle des écoliers sur leur 31, parés de rubans rouges, bleus et blancs et brandissant le drapeau national dont ce sont les trois couleurs, en ce jour qui célèbre la Constitution. La princesse Ingrid Alexandra, destinée à accéder au trône après son père, a partagé son attention entre ce spectacle très vivant et... Milly Kakao et Muffin Kråkebolle, les deux labradoodle de la famille – ses "meilleurs amis", comme la princesse Mette-Marit le soulignait en partageant en janvier dernier des photos personnelles éloquentes pour le 15e anniversaire de sa fille. A un moment donné, l'un des deux chiens a pris peur et s'est réfugié dans ses jupons, vite rassuré par quelques caresses.

Le couple héritier a comme souvent laissé observer sa complicité et sa tendresse, alors qu'il se dirige vers son 18e anniversaire de mariage, le 25 août prochain. Un amour solide sur lequel Haakon et Mette Marit peuvent s'appuyer pour affronter les aléas de la vie : alors que la princesse souffre de fibrose pulmonaire chronique, qui représente une menace pour sa capacité à assumer ses engagements officiels, le prince va pour sa part devoir se faire réopérer au début de l'été pour une exostose (excroissance osseuse dans le conduit auditif interne) dans l'autre oreille que celle qui lui avait valu une première intervention le 4 mars dernier.

A Asker, commune où se trouve le domaine de Skaugum, cette joyeuse parade a lieu plus tôt qu'à Oslo, de manière à permettre à la famille princière de s'y rendre ensuite et de ne pas manquer celle de la capitale. Juste le temps de se changer pour des vêtements plus classiques et le quatuor se joignait au roi Harald V et à la reine Sonja pour une deuxième séance, depuis le balcon du palais royal. Les lunettes de soleil étaient de rigueur et, cette fois, c'est Ingrid Alexandra qui accusait un petit coup de fatigue, laissant reposer son épaule sur celle de son petit frère.

Mais avec des dizaines de milliers de compatriotes célébrant bruyamment la Fête nationale en contrebas, elle ne risquait pas de se laisser aller à s'endormir !