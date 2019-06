Ingrid Chauvin et son petit Tom, invités exceptionnels de "50 mn Inside"

Samedi 8 juin 2019, Nikos Aliagas sera accompagné d'une invitée exceptionnelle dans 50 mn Inside l'actu. Ingrid Chauvin sera à ses côtés. La star de Demain nous appartient a été suivie par les caméras de TF1 dans sa vie à 100 à l'heure.

Les premières images nous la montrent sur le tournage de la série quotidienne à Sète. Thierry Peythieu, le mari d'Ingrid, et leur fils Tom vient lui rendre visite sur le tournage. Lundi 10 juin, non seulement Tom fêtera son deuxième anniversaire mais le documentaire Ingrid Chauvin : notre combat pour adopter, sera également diffusé dès 23h10 sur TF1. L'actrice de 45 ans y raconte le chemin de croix qu'est l'adoption en France aujourd'hui. Elle confiait tout récemment dans Gala : "Si la popularité permet de faire bouger les lignes, c'est une chance. Je la saisis. Comme un porte-voix. Si je ne peux pas adopter, je l'accepterai, mais je n'arrêterai pas de vouloir sauver les enfants. J'attends une loi nationale concernant l'adoption pour rendre l'adoptabilité aux plus jeunes, parce que, plus on tarde pour adopter un enfant, plus le traumatisme s'installe."

Cette semaine pour 50 mn Inside, Christophe Beaugrand nous entraînera dans les coulisses de Stranger Things. Le chroniqueur a pu rencontrer les acteurs sur le tournage de la saison 3 de la série événement dont les nouveaux épisodes seront disponibles le 4 juillet sur Netflix. L'émission reviendra également sur l'histoire tragique de Charlize Theron, "la survivante" : la mère de l'actrice a tué son père, en état de légitime défense, alors qu'il les menaçait toutes les deux avec un pistolet. La future star avait 16 ans à l'époque de ce drame.

Dans 50 mn Inside le mag, vous découvrirez un sujet sur le Montenegro, la nouvelle destination à la mode en Méditerranée. Enfin, vous prendrez la direction de Tulum, au Mexique, le paradis des stars et des jet-setteurs.