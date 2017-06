Ingrid Chauvin : Maman "très poule" avec Tom après la mort de sa fille Jade

Le 10 juin 2017, le petit Tom fêtait son premier anniversaire à Disneyland. De quoi ravir Ingrid Chauvin. Dans les colonnes de Télé Star, la comédienne s'est confiée sur son rôle de maman et sur sa relation avec son fils après le décès brutal de la petite Jade, âgée de quelques mois à peine, des suites d'une malformation cardiaque.

Célébrer le premier anniversaire de son fils a été "un mélange d'émotions". "D'un côté je me rends compte du bonheur et de la chance qu'on a eus de vivre ce moment et, de l'autre côté, on ne peut s'empêcher de se dire que Jade aurait eu 3 ans", a-t-elle avoué. Et de relativiser : "Mais il faut accepter ce que la vie nous donne aujourd'hui."

Désormais, l'actrice se qualifie de "maman très poule". "Mais cela s'explique aussi par le drame qu'on a vécu et qui a fait de nous des parents traumatisés, a-t-elle concédé. Même si j'ai tendance à couver Tom, et j'en suis consciente, je vais m'efforcer de lui laisser sa liberté pour qu'il appréhende le monde tout seul."

Notre dossier d'adoption a été gelé

Toutefois, pour l'heure, pas question de trop s'éloigner de son petit garçon : "Quand je suis sur le plateau, je fais des FaceTime avec lui et j'ai aussi une caméra branchée sur mon téléphone pour le regarder dormir." En tournage à Sète pour la série de TF1 Demain nous appartient, Ingrid Chauvin a fait emménager toute sa petite famille sur place. "Ainsi, je peux profiter de Tom le matin, le soir et les week-ends", a précisé la comédienne de 43 ans.

Bien qu'elle soit on ne peut plus heureuse d'être maman de son petit garçon, Ingrid Chauvin n'en a pas pour autant oublié son envie d'adopter, "un autre rêve qui se réalisera ou pas". Si elle et son mari Thierry Peythieu sont "prêts à prêts à accueillir un petit frère ou une petite soeur", leur dossier n'est pas prioritaire. Il a même été gelé par l'administration, "qui préfère laisser passer une petite année pour que Tom grandisse et que ses parents aient l'esprit suffisamment ouvert et disponible afin d'accueillir un second enfant".

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Star, en kiosques dès lundi 26 juin.