Iris Mittenaere : Comment ses parents se sont réconciliés grâce à elle...

Lorsqu'elle était âgée de 3 ans, Iris Mittenaere a vu ses parents se séparer. Un véritable choc pour elle mais aussi pour sa grande soeur Cassandre et pour son frère Baptiste.

Interrogée par nos confrères du magazine Gala en marge d'une réunion de famille où se sont retrouvés à Paris ses parents Laurence et Yves, ses beaux-parents Aldo et Stéphanie mais aussi sa soeur Cassandre et sa demi-soeur Manon, notre ex-Miss France et Miss Univers 2016 n'a pas caché sa fierté d'avoir oeuvré pour apaiser les tensions entre les siens.

En effet, depuis que son père a été muté à Perpignan et que ses parents se sont séparés dans la foulée (sa maman est restée dans le Nord avec les enfants), les liens s'étaient peu à peu distendus avec son papa Yves malgré les vacances passées ensemble. "Huit semaines par an, c'était peu !", a reconnu Stéphanie.

Heureusement, le chemin d'Iris vers la couronne de Miss France a créé de nombreuses occasions de se retrouver pour soutenir la reine de beauté de la famille. C'est alors qu'elle concourait pour devenir Miss Nord-Pas-de-Calais que la belle a eu une idée : "Là, j'ai pensé que c'était une occasion unique. J'ai appelé mon père et je lui ai demandé de venir. Non pas parce que je pensais être élue. Mais c'était une opportunité... Ce soir-là, pour la première fois, j'ai vu mes parents l'un à côté de l'autre. Ils se parlaient, se sont présentés leurs conjoints respectifs. Ma mère a fait la connaissance de ma petite soeur Manon. C'était un moment intense." Et sa soeur Cassandre d'ajouter : "J'étais tellement heureuse ! J'avoue même avoir pensé : 'Ça y est, nos parents vont se remettre ensemble."

À partir de là, la famille a multiplié les retrouvailles, que ce soit pour le sacre d'Iris en tant que Miss France (le 19 décembre 2015 à Lille) – une occasion qui a permis à tout ce petit monde de passer Noël ensemble – ou celui de la jeune femme en tant que Miss Univers 2016 un an plus tard, qui a permis à Iris d'inviter ses parents à l'Élysée. Un sacré souvenir !

