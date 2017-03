Iris Mittenaere (Miss Univers): Larmes à Lille et blagues avec François Hollande

Iris Mittenaere, notre belle Miss France 2016, devenue depuis janvier Miss Univers 2016, est de retour en France ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son come-back est un événement national. Entre ses retrouvailles avec sa famille, son retour dans sa région (Nord-Pas-de-Calais) et sa rencontre avec François Hollande, la belle jeune femme de 24 ans a un emploi du temps très chargé !

Le 17 mars 2017, la reine de beauté a donné une conférence de presse pour le lancement de sa tournée médiatique à l'hôtel Marignan Champs-Élysées. Un marathon qui a été marqué dès le lendemain par sa rencontre avec le président. C'est avec ses parents et Sylvie Tellier, patronne du comité Miss France, qu'elle s'est rendue à l'Élysée.

Un moment riche en émotions comme elle l'a raconté à La Voix du Nord : "Ça s'est très bien passé, c'est quelqu'un qui m'a mise toute de suite à l'aise, qui a fait des blagues. C'était très agréable. J'étais très impressionnée. C'était un honneur pour moi et j'ai eu la chance de pouvoir visi­ter le palais de l'Ély­sée et c'était sublime. J'avais l'impression d'être une privilégiée, et ce n'est pas qu'une impression."

Le lendemain, 19 mars, Iris Mittenaere a retrouvé ses terres. Elle est arrivée à Lille, sa ville natale, par le train, a défilé dans un bus le long de la rue principale et a terminé au balcon du journal La Voix du Nord. Face à l'accueil plus que chaleureux des habitants, l'étudiante en chirurgie dentaire a été submergée par l'émotion. "Mon arrivée, mes premiers pas sur ma terre étaient hyper émouvants, je n'ai pas pu retenir mes larmes dans la gare. Rien que d'y penser, ça me fait tout drôle. Et c'est vrai que ça fait quelque chose parce que je suis née ici, c'est mon histoire, c'est ma vie. C'est grâce à tout ça que je suis là aujourd'hui. C'est assez impressionnant de revenir chez soi avec cette écharpe de Miss Univers et de voir toutes ces personnes pour moi. C'est ce qui me marquera de mon séjour en France", déclare-t-elle.

À Lille, elle a aussi retrouvé sa grand-mère. Un moment très fort qu'elle a immortalisé sur son compte Instagram.