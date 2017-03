Iris Mittenaere : Miss Univers de retour en France, accueillie par sa maman

Elle n'était pas revenue en France depuis son sacre au concours de Miss Univers 2016, à Manille, aux Philippines, le 30 janvier dernier. Confortablement installée dans un magnifique appartement de 150 m² situé sur la prestigieuse 5e avenue de New York, Iris Mittenaere n'avait qu'une hâte : retrouver la France et sa maman. La sublime reine de beauté a partagé son excitation quelques heures avant son grand retour sur sa page Instagram avec un joyeux selfie et un "J'arrive bientôt".