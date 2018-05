Iris Mittenaere et Élodie Gossuin complices auprès d'une Miss assez unique

Jeudi 17 mai 2018, de nombreuses célébrités étaient réunies par TF1 pour l'enregistrement d'un Grand concours des animateurs spécial baccalauréat. Parmi ces célébrités, Valérie Damidot n'a pas hésité à partager les coulisses de l'événement sur ses réseaux sociaux... et avec humour !

En effet, alors qu'elle prenait la pose avec Élodie Gossuin (qui officie sur France 2) et Iris Mittenaere (nouvelle coanimatrice de Ninja Warrior sur TF1 aux côtés de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand), la star de 53 ans que l'on a pu retrouver récemment dans Danse avec les stars a plaisanté avec une accumulation de hashtags : "#MissUnivers #MissFrance et #MissGratinDauphinois." Encore une preuve que notre Valou nationale, qui ne manquait pourtant pas de charme à côté de Miss Univers 2016 et Miss France 2001, sait faire preuve d'autodérision !

Bien entendu, les internautes ont beaucoup apprécié le cliché et la petite blague de l'ex-animatrice de D&co sur M6. "Tu as autant de charme qu'elles deux !", "À coup sûr, je vote pour le gratin dauphinois... Parce qu'il n'y a pas à dire... le gratin, c'est trop bon", "Ça tombe bien, on aime tous le gratin", "Tu es tout aussi belle", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Dans ce Grand Concours des animateurs, notre trio a notamment pu affronter Évelyne Thomas, Elsa Fayer, Catherine Laborde, Sylvie Tellier, Hapsatou Sy, Ariane Massenet, Jean-Pierre Foucault, Christophe Beaugrand, Nelson Monfort, Vincent Cerutti, Bruno Guillon, Alex Goude ou encore Samuel Etienne.

Le Grand Concours des animateurs sera diffusé le 26 mai 2018 à 21h sur TF1.