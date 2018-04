Iris Mittenaere, divine et décolletée sur le tournage de Ninja Warrior

Après un report pour cause de mauvais temps, la finale de Ninja Warrior 3 a été tournée à Cannes mercredi 4 avril 2018. À cette occasion, la belle Iris Mittenaere a fait sensation sur le parcours entre deux prises !

En effet, en tant que nouvelle coanimatrice du jeu aux côtés de Denis Brogniart et de Christophe Beaugrand, notre ex-Miss France et Miss Univers 2016 était très attendue par les centaines de spectateurs du show rassemblés sur la Croisette. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la belle Iris n'a déçu personne !

Sur Instagram, la jeune femme de 25 ans a en effet dévoilé que, pour cette finale, elle avait opté pour un ensemble rouge et noir – assorti aux couleurs de Ninja Warrior – assez sportif et sexy, sa veste en cuir laissant apparaître son joli décolleté à l'image.

"C'est bientôt fini ! Ninja Warrior saison 3 ! Que de rencontres, que d'émotions... Hâte de partager avec vous cette expérience humaine incroyable ! #NinjaWarrior #AmazingExperience #sport", a simplement commenté la belle Iris en légende de son cliché immortalisé dans les coulisses de l'émission.

Inutile de dire à quel point ses très nombreux abonnés ont apprécié cette jolie carte postale...