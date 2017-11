Iris Mittenaere et Kev Adams pas en couple mais toujours près l'un de l'autre

"C'est absolument faux !", a déclaré Iris Mittenaere ( Miss Univers 2016) en réponse à Paris Match qui avait officialisé sa relation avec Kev Adams le 15 novembre dernier. "Je ne veux pas parler de ma vie privée, j'en avais averti la journaliste, en qui je pensais pouvoir avoir confiance. Je lui ai juste dit que j'étais 'heureuse' de façon plus générale. Mes propos ont été déformés et je le regrette amèrement", avait-elle déclaré. Mais voilà, force est de constater que la sublime brune qui remettra sa couronne le 26 novembre, et le comédien de 26 ans, ne sont jamais loin l'un de l'autre.

Si le duo s'est retrouvé à plusieurs reprises au même endroit au même moment, partageant par exemple un délicieux petit déjeuner à New York il y a quelques semaines et il y a peu une balade à Los Angeles, au Runyon Canyon Park, ce week-end, c'est à Las Vegas qu'ils étaient, ville où se déroulera la nouvelle élection de Miss Univers.

Ainsi pouvait-on voir sur Instagram la belle Iris en robe métallique être immortalisée sur le fameux Strip de Las Vegas et son complice prendre la pose devant l'avenue principale de la ville du péché.