Iris Mittenaere (Ninja Warrior 3) : Le plus difficile lors du tournage

Fin mars, Iris Mittenaere s'est rendue à Cannes. Mais Miss France et Miss Univers 2018 n'y est pas allée pour se la couler douce. Elle a été choisie pour remplacer Sandrine Quétier – qui a quitté TF1 en décembre dernier – dans Ninja Warrior 3 et devait donc recueillir les impressions des candidats et de leurs proches.

En plus d'avoir dû apprendre les fiches des 250 candidats de la saison ou d'avoir travaillé sa voix, la belle brune de 25 ans a fait face à un rythme de tournage "très intense" comme elle l'a confié à Purepeople. "Je pense que le plus dur à gérer, c'est quand même le froid. Même si on est à Cannes, on est quand même en mars et la nuit, donc il ne fait pas très chaud. C'est ce qui a été le plus dur pour moi je crois", a ajouté Iris Mittenaere.

Les tournages de Ninja Warrior ont en effet toujours lieu la nuit. Elle a toutefois vécu une superbe expérience malgré quelques moments insolites, dont un qui l'a "achevée" : "On avait un candidat qui était accompagné d'un chien. Du coup, j'ai dû le garder et en fait le chien était hyper stressé et voulait suivre son maître sur le parcours. C'est-à-dire que je n'avais aucune maîtrise du chien. Tout le monde était mort de rire dans mon oreillette et personne n'est venu me secourir. Ça m'a marquée. Quand j'ai fini cette émission, je me suis allongée par terre en plein milieu du parcours et j'ai dit : 'Vous m'avez achevée ce soir.'"

