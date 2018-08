Iris Mittenaere (Ninja Warrior 3) : Le moment drôle qui l'a "achevée" !

Iris Mittenaere a fait ses débuts d'animatrice dans Ninja Warrior 3 (TF1). Miss France et Miss Univers 2016 a été choisie pour remplacer Sandrine Quétier – qui a quitté la première chaîne en décembre 2017 – et devait donc recueillir les impressions des candidats et de leurs proches. Et tout ne s'est pas toujours passé comme prévu pour la belle brune de 25 ans.

Lors d'une interview pour Purepeople, Iris Mittenaere s'est notamment souvenue d'une anecdote aussi amusante qu'exténuante : "Un moment drôle ? Je pense que c'est quand je me suis fait traîner par un chien. On avait un candidat qui était accompagné d'un chien. Du coup, j'ai dû le garder et en fait le chien était hyper stressé et voulait suivre son maître sur le parcours. C'est-à-dire que je n'avais aucune maîtrise du chien. Tout le monde était mort de rire dans mon oreillette et personne n'est venu me secourir. Ça m'a marquée. Quand j'ai fini cette émission, je me suis allongée par terre en plein milieu du parcours et j'ai dit : 'Vous m'avez achevée ce soir.'"

Après ce tournage intense, Iris Mittenaere a profité de vacances bien méritées. Elle est notamment partie à Tahiti et à Los Angeles. Espérons pour la reine de beauté qu'elle a repris des forces car sa rentrée ne sera pas de tout repos. Elle a en effet accepté de participer à Danse avec les stars 9 et devra donc suivre un entraînement soutenu pour être la plus performante possible sur le parquet.

Iris Mittenaere affrontera Carla Ginola, la chanteuse Lio, l'actrice de Tamara Héloïse Martin, l'humoristeJeanfi Janssens (Les Grosses Têtes,RTL), l'acteur de Demain nous appartient Clément Rémiens, la star de Pattaya et Taxi 5 Anouar Toubali, l'ex-footballeur Basile Boli et l'ancien rugbyman Vincent Moscato.

