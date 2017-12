Iris Mittenaere : Son incroyable robe pour Miss France 2018 dévoilée !

Samedi 16 décembre 2017, TF1 diffusera l'élection de Miss France 2018 depuis Châteauroux. À cette occasion, nous aurons le plaisir de retrouver la belle Iris Mittenaere sur nos écrans quelques semaines après la fin de son règne en tant que Miss Univers 2016 !

En tant que présidente du jury Miss France 2018 – au côté de l'incontournable créateur Jean Paul Gaultier –, celle qui ne cache pas sa grande complicité avec le comédien et humoriste Kev Adams va à coup sûr faire forte impression dès son arrivée sur scène. À en croire son compte Instagram très suivi, la reine de beauté de 24 ans pourrait même apparaître dans une robe incroyable signée Jean Paul Gaultier !

En effet, Iris Mittenaere a dévoilé ce jeudi une sublime robe "sapin de Noël" composée de branches de sapins bleues, blanches et rouges associées à des boules bleues et à une écharpe flanquée de l'inscription "Miss Jean Paul Gaultier". "Noël arrive... et Miss France aussi !! Êtes-vous prêts ?", a-t-elle simplement commenté en légende sans en dire plus sur une possible ouverture du show dans cette tenue... Le suspense est entier.

Pour rappel, lors de l'élection, Iris Mittenaere et Jean Paul Gaultier seront épaulés par les jurés Nolwenn Leroy, Anne Roumanoff, Agustin Galiana, Lorie Pester et le rugbyman Vincent Clerc.