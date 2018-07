Iris Mittenaere sublime sans maquillage : Les internautes sous le charme

Dans une récente interview pour nos confrères de Télé-Loisirs, Iris Mittenaere évoquait son amour pour Instagram. En effet, la belle s'est amusée à décrypter son compte et y a révéler ses deux passions : la nourriture d'une part : "J'adore manger ! Je suis hyper gourmande, et pour aller bien j'ai besoin d'avoir le ventre plein !" Et les voyages : "J'ai de la chance et je continue de voyager parce que j'adore découvrir de nouveaux pays, je trouve que c'est magique."