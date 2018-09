Isabelle Adjani et une pléiade de stars ouvrent la Biennale de Paris

En robe de dentelle noire, divine, Isabelle Adjani s'accoude à l'un des N géants de la Biennale de Paris, dont les lettres sont dispersées sous la verrière du Grand Palais.

Jeudi 6 septembre 2018, la star, géniale dans Le Monde est à toi de Romain Gavras, était l'une des invitées d'exception du grand dîner de gala que donnaient les exposants et le Syndicat National des Antiquaires (SNA), organisateur de la Biennale, à l'occasion de l'ouverture de la 30e Biennale de Paris. Dans la nef du Grand Palais, personnalités du monde de l'art, de la culture, des médias, patrons de grandes entreprises et personnalités politiques, collectionneurs, artistes et propriétaires de galerie avaient rendez-vous pour une soirée d'exception dont les bénéfices seront versés à l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH) présidée par Thomas S. Kaplan, membre du Comité d'Honneur. La ministre de la Culture Françoise Nyssen ainsi que l'ambassadrice des États-Unis en France et à Monaco Jamie McCourt ont fait l'honneur de leur présence.

Isabelle Adjani a pris la pose, seule puis en compagnie de Mathias Ary Jan, président du SNA, et du couturier Jean-Charles de Castelbajac, venu avec sa compagne Pauline de Drouas. Ce dernier signe la scénographie du mausolée qui abrite une partie de la collection d'objets napoléoniens réunis par le collectionneur Pierre-Jean Chalençon. Castelbajac, dont le fils Louis-Marie était également présent au dîner, a imaginé un logo et revisité des étendards napoléoniens qui flottent sous la verrière du Grand Palais.

Les invités ont pu découvrir la Biennale et les objets exposés en avant-première au son d'un orchestre de jazz avant de rejoindre leur table pour le dîner imaginé par Marie Soria (Potel & Chabot) et conclut en apothéose par un dessert crée pour l'occasion par Cédric Grolet (Le Meurice).

5 000 objets d'arts

Clotilde Courau, Marie-Anne Chazel et Elsa Zylberstein étaient conviées. Arielle Dombasle, ses amis Kenzo Takada et Farida Khelfa, et son compagnon Bernard-Henri Lévy mais aussi Antoine de Caunes et son épouse Daphné Roulier l'étaient aussi. Parmi les invités, il fallait compter sur la photographe Dominique Issermann, la créatrice de tapis haute couture Sabine de Gunzburg, le musicien Bertrand Burgalat et la créatrice de mode Vanessa Seward, la décoratrice Sarah Lavoine et la romancière Capucine Motte. La créatrice de mode enfant Cordelia de Castellane, le peintre Craig Hamma et sa représentante Laurence Esnol (Laurence Esnol Gallery) mais aussi le fondateur et coprésident de Webhelp Frédéric Jousset complétaient cette liste d'invités prestigieux.

Cette 30e Biennale de Paris, qui s'ouvre au design et à la création contemporaine, réunit une soixantaine de galeries françaises et internationales - environ 5 000 oeuvres et objets sont exposés. Aussi ce dîner de gala comptait parmi ses participants de nombreux architectes d'intérieur et décorateurs, amateurs et créateurs de très belles choses, comme Linda Pinto (Cabinet Alberto Pinto), Olivia Putman (du mythique Studio Putman), Jacques Garcia, Vincent Darré, le designer Hubert Le Gall et l'ancien collaborateur du couple Pierre Bergé et Yves Saint Laurent, le décorateur Jacques Grange. Côté affaires, Melissa et Martin Bouygues participaient au dîner comme Maryvonne Pinault, Laurent Dassault et le président d'ArcelorMittal, l'homme d'affaires indien Lakshmi Mitall. Il fallait aussi remarquer la présence de l'étonnante Becca Thrash, milliardaire texane, grande amoureuse et mécène du Louvre.

La Biennale de Paris s'est ouverte au public samedi 8 septembre. Lundi, la première dame Brigitte Macron a bénéficié d'une visite privée menée par Mathias Ary Jan, président du SNA, en présence d'Emmanuel Marcovitch, directeur général délégué de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées, de Jean-Charles de Castelbajac et du collectionneur Pierre-Jean Chalençon.