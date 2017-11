Isabelle Adjani : Son fils dévoile de rares photos de son enfance

Après avoir tant aimé Bruno Nuytten, qui a réalisé par amour pour elle l'un de ses plus beaux films, Camille Claudel (1988), et lui a donné un fils, Barnabé (38 ans), Isabelle Adjani a vécu six ans d'un amour passionné pour l'acteur britannique Daniel Day-Lewis. Les deux géants du cinéma (trois Oscars et cinq César, des records pour chacun) se sont quittés avant la naissance de leur fils Gabriel-Kane. On découvre pour la première fois des photos de lui tout petit.

À 22 ans, le jeune homme vit entre Paris et New York, débute une carrière dans la musique (il a chanté lors du dernier défilé ETAM) et gagne sa vie comme mannequin. Jusqu'à l'âge de 13 ans, il a été élevé à Paris par Isabelle Adjani avant de rejoindre son père dans une ferme irlandaise, éloignée de tout, puis plus tard New York, où Daniel Day-Lewis est installé avec son épouse Rebecca Miller et leurs deux enfants, Ronan (19 ans) et Cashel (15 ans). De son enfance, Gabriel-Kane a raconté ses souvenirs de promenade au jardin du Luxembourg, la solitude de sa vie en Irlande et l'éducation que lui ont donnée ses deux parents : "Même si mes parents sont des célébrités, je ne me sens pas vraiment comme un fils de. Ils ont su me protéger, racontait-il dans Citizen K en septembre 2015. Ils ont su me mettre à l'abri. Je n'ai pas grandi dans le monde des célébrités. Mon enfance et mon adolescence ont été plus simples."

Aussi n'a-t-on presque jamais vu le visage de Gabriel-Kane avant qu'il n'apparaisse dans ses premiers éditoriaux et campagnes de publicité. Actuellement à Paris, où il vient d'adopter une petite chienne nommée Terra (qui a déjà son propre compte Instagram), le jeune chanteur poste sur Instagram une planche de quatre photos d'identité de lui lorsqu'il était au collège, il devait avoir tout juste 13 ans, moment de sa vie où il a rejoint son père en Irlande. En légende, il écrit : "Quand j'avais l'habitude de me couper moi-même les cheveux et que je montrais avec fierté que j'avais perdu des dents de lait. Ou autrement dit, la cinquième." Il a également posté une autre photo de lui adolescent avec en légende un simple "prenez-moi" ironique à l'intention de son agence de mannequins, IMG Models.