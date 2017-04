Isabelle Mergault et Antoine Duléry : Tendres confidences sur leur ex-couple

Invités dans Salut les terriens (C8) afin de faire respectivement la promotion du livre Un escargot tout chaud (publié le 8 mars dernier aux éditions Grasset) et du film Bienvenue au Gondwana (en salles le 12 avril prochain), Isabelle Mergault et Antoine Duléry ont fini par évoquer... leur histoire d'amour.

C'est Thierry Ardisson qui a vendu la mèche après que l'ancienne chroniqueuse d'On a tout essayé (France 2) a admis que la vie de couple n'était pas faite pour elle et qu'elle avait déjà eu des amants. "Antoine, quand vous étiez à l'époque avec Isabelle est-ce que vous saviez qu'il y en avait deux autres ?", a demandé le compagnon d'Audrey Crespo-Mara à l'acteur. Ce à quoi ce dernier a répondu : "Non. C'est vrai qu'on a vécu des moments formidables avec Isabelle, nous étions très jeunes. Elle m'a fait découvrir Proust et Barbara. C'était vraiment un souvenir formidable."

Antoine Duléry a ensuite confié avec tendresse qu'Isabelle Mergault avait cassé sa tirelire afin de lui offrir la collection La Pléiade de Proust : "Tu avais été adorable. Tu t'étais dit : 'Je vais faire un cadeau à un copain.' Et c'était pour moi. Elle m'a offert ces trois tomes que j'ai toujours chez moi." Après quoi, il a rappelé qu'ils ont tous deux joué dans la pièce de théâtre Impasse-Privé (en 1985). L'acteur a connu un moment moins doux à un autre moment de l'émission, lorsque Laurent Baffie a évoqué son actuelle épouse, Pascale...

Du côté des audiences, Salut les terriens a rassemblé 1,1 million de téléspectateurs, soit 6% de part de marché sur les 4 ans et plus.