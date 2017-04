Antoine Duléry en colère : Il quitte le plateau à cause de Laurent Baffie

Antoine Duléry et Laurent Baffie, des acteurs hors pair ?

Samedi 1er avril, l'acteur de 57 ans était invité à faire la promotion de son dernier film Bienvenue au Gondwana (en salles le 12 avril) dans Salut les terriens ! (C8). L'ancien amant d'Isabelle Mergault s'est ensuite prêté à quelques imitations dont il a le secret. Mais ce n'était pas assez pour Laurent Baffie, qui ne cessait de lui demander une imitation de Bourvil. Une situation qui a quelque peu agacé Antoine Duléry, comme il l'a confié lors du fameux bilan, une séquence au cours de laquelle les invités expliquent ce qu'ils regrettent d'avoir dit ou pas lors de leur interview.

"Ce que tu regrettes, c'est que tu n'as pas parlé de ta femme, Pascale, qui est un amour de femme. Tu ne lui as pas rendu hommage. Elle est très belle et c'est joli chez toi", a alors lancé l'humoriste. Surpris, Antoine Duléry a répliqué qu'il n'était jamais venu chez lui. Mais Laurent Baffie lui a fourni de nombreux détails concernant son habitation, ainsi qu'un élément très intime sur sa compagne : "Je suis passé un soir où tu n'étais pas là, pardon ! Je voulais te saluer, t'étais pas là. Pascale m'a offert un verre, on a passé une soirée formidable (...). Elle a un petit grain de beauté sur la cuisse, ta femme." Une situation qui peut sembler montée de toutes pièces...

Énervé, Antoine Duléry a quitté le plateau, rapidement suivi de Laurent Baffie. Quelques secondes plus tard, tous deux ont rejoint l'homme en noir et ses invités. Et surprise, le sniper se tamponnait le nez avec un mouchoir, comme s'il venait de recevoir un coup.

Véritables tensions ou simple poisson d'avril parfaitement joué ? Pour l'heure, eux seuls le savent. On pencherait toutefois pour la seconde option puisque chacun avait un beau poisson accroché dans le dos.

Du côté des audiences, Salut les terriens ! a rassemblé 1,1 million de téléspectateurs, soit 6% de part de marché sur les 4 ans et plus.