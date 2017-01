Thierry Ardisson honoré sous le regard ému de sa femme Audrey Crespo-Mara

C'est avec une joie non dissimulée que Thierry Ardisson a décroché mardi 17 janvier le prix Philippe-Caloni 2016, une distinction qui vient récompenser ses talents d'intervieweur pour son émission Salut les Terriens ! diffusée sur C8. Dans un communiqué officiel, les organisateurs ont salué "son inventivité dans l'infotainment [mélange d'information et de divertissement, NDLR], son professionnalisme et son audace dans sa manière d'interviewer une large palette d'invités issus de tous horizons".

Chaleureusement entouré de ses proches et des membres de sa famille, l'animateur et producteur de 68 ans était très élégant pour assister à cette cérémonie célébrée à la Société civile des auteurs multimedia (SCAM), dans le 8e arrondissement de Paris.

En grande forme, Thierry Ardisson était ainsi accompagné de son fils Gaston (20 ans, né sa relation avec son ex-compagne Béatrice) mais également de son épouse, la belle Audrey Crespo-Mara. Vêtue d'une robe noire, la présentatrice des JT du week-end de TF1 était impeccablement assortie à son mari. En couple depuis sept ans, les deux journalistes s'étaient mariés en juin 2014.

Installé aux premières loges, Thierry Ardisson a d'abord écouté le président du jury Jean-Noël Jeanneney (professeur des universités à l'Institut d'études politiques et ex-président de Radio-France et de RFI de 1982 à 1986) glisser quelques mots à son attention avant de prononcer un discours sous le regard fier et ému de sa femme et de son fils.

Créé en 2007 par la famille du journaliste Philippe Caloni (mort en 2003) et ses amis professionnels avec le soutien de la Société civile des auteurs multimedia, le Prix Philippe-Caloni a déjà distingué Frédéric Taddeï (2007), Emmanuel Laurentin (2008), Nicolas Demorand (2009), Jean-Jacques Bourdin (2010), Jean-Michel Aphatie (2011), Anne-Sophie Lapix (2012), Marc Voinchet (2013), Thierry Demaizière (2014) et Léa Salamé (2015).