Issa Doumbia en couple : Nouvelle photo avec sa chérie sur Instagram !

Dans la foulée, d'autres se sont questionnés sur l'identité de la chérie d'Issa Doumbia, et se sont même amusés à faire quelques hypothèses. Ainsi, les noms de Valérie Benaïm – déjà en couple – et Joy Esther – qui donne la réplique à Issa Doumbia dans Nos chers voisins – ont été avancés.

Toutefois, il n'en est rien. En effet, le comédien de 34 ans a déjà partagé une photo de sa chérie, toujours de dos, en avril dernier. "Ma moitié, mon atout, mon avenir, mon futur et mon présent... Mon jardin secret. Et non... Pas de nom ni de visage...", avait-il précisé en légende. L'identité de cette mystérieuse jeune femme n'est donc pas près d'être dévoilée.