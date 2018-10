Issa Doumbia encore aminci : "J'ai perdu 35 kilos"

Dans le documentaire Issa Doumbia : bienvenue chez moi, l'humoriste et acteur de 36 ans n'a rien caché de ses efforts intenses pour perdre du poids. Alors qu'il affiche une silhouette amincie, il a confié combien de kilos il avait perdu et comment il avait réussi à s'en débarrasser.

"J'ai perdu 35 kilos", a confié sans détour Issa Doumbia. Aux dernières nouvelles, l'humoriste en était à 30 kilos perdus et, après une mise en doute de la part de ses détracteurs, il avait publié la preuve en photo sur Twitter ! Un réseau social qu'il a depuis quitté, fatigué des critiques de certains utilisateurs anonymes. L'artiste, qui dit avoir toujours été "plus ou moins rond", s'est simplement astreint à une alimentation plus saine et s'est mis au sport de manière plus régulière. Un nouveau mode de vie "pour la santé et aussi pour l'avenir. (...) Là, ça va déjà mieux, avant je faisais cent mètres j'étais essoufflé", dit-il. Issa Doumbia ajoute avoir "un objectif visuel" dans sa quête pour perdre du poids.

L'humoriste, que le grand public a découvert dans la série de TF1 Nos chers voisins, est fier de ses efforts. "Je suis passé du 6XL au 3/4 XL quand même", a-t-il révélé. En couple, Issa Doumbia souhaite aller encore plus loin car il pense à l'avenir. "Je me suis dis si j'ai des enfants et que je dois jouer avec eux, je vais m'étouffer au bout de dix secondes. Donc je veux pas de ça", a-t-il confié avec franchise.