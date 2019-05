Issa Doumbia : La photo impressionnante de sa nouvelle silhouette

Humoriste et acteur dans la série Nos Chers Voisins, Issa Doumbia a bien changé depuis ses débuts à la télévision. Une perte de poids impressionnante qui a débuté en 2016 lorsqu'Issa se décide à se reprendre en main. Plus jeune, il vit mal la séparation de ses parents et se réfugie dans la nourriture. Il confiait à Paris Match : " Quand j'ai 19 ans, mes parents se séparent. (...) Donc à ce moment-là, j'arrête tout et je prends du poids. C'était toujours un drame de voir une famille qui se sépare. C'était compliqué pour moi. "

Mais aujourd'hui, tout a changé. Issa a fait confiance à Yanisport pour réussir sa perte de poids. Coach sportif de plusieurs stars dont Iris Mittenaere, Keblack ou Rachel Trapani, Yanis a conçu un programme sur-mesure pour Issa Doumbia. L'humoriste partage régulièrement des posts pour remercier son coach "Merci de ne pas me lâcher et de me faire aimer le sport à nouveau."

Cette perte de poids a également suscité beaucoup de critiques. Dans sa dernière publication Instagram, Issa Doumbia explique : "On m'a souvent dit 'ne change pas trop tu ne seras plus le même, on t'aime comme ça' effectivement je ne suis plus le même, j'ai une meilleure santé et on m'aimera peut-être plus longtemps comme ça #issavsissa merci @yanisport.fr." Un argument de poids pour enfin faire taire ceux qui commentent ou critiquent le nouveau physique de l'humoriste.

Pour les intéressés, son coach Yanis met à disposition sur son site des conseils et des trainings. (http://www.yanisport.fr).