Issa Doumbia a encore perdu du poids : son nouvel avant/après est bluffant !

Issa Doumbia poursuit ses efforts !

Samedi 23 mars 2019, l'humoriste et comédien de 36 ans, qui s'était déjà délesté de dizaines de kilos depuis plusieurs mois, a décidé de dévoiler un cliché montrant à quel point il a encore fondu grâce à ses séances sportives et à un rééquilibrage alimentaire. En légende d'un avant/après saisissant, il a écrit sur Instagram : "La photo à gauche vous la connaissez, mais celle de droite ? Sans opération ni médicamentation ! Juste un rééquilibrage alimentaire et le meilleur des coachs sportifs @yanisport.fr qui a réussi à m'encourager et à m'accompagner jusqu'ici... et ce n'est pas fini ! Alors ? #onlacherien."

Evidemment, cet avant/après remarquable a attiré des centaines de commentaires de félicitations et plus de 110 000 likes en moins de 24h !

En février 2019, Issa se saisissait déjà de son compte sur Instagram pour faire une mise au point sur son impressionnante perte de poids... Notamment à propos de sa décision de ne pas opter pour des pilules miracle ou pour une sleeve gastrectomie à l'instar de Loana ou de Laurent Ournac. "Pour moi tout est dans la tête et c'est aussi une question de force et de déclic perso. En revanche, ma santé me permet de le faire car d'autres n'ont pas le choix et ont recours à l'opération car c'est une question de vie ou de mort...", avait-il statué avant d'adresser un message d'encouragement : "Je poste pour encourager ceux qui doutent, les boulettes comme moi ! On peut y arriver ! Oui c'est dur et ça prend du temps on craque parfois mais plus le temps avance et les résultats sont là !"

Pour rappel, le 23 octobre dernier, Issa Doumbia révélait avoir perdu pas moins de 35 kilos lors d'un documentaire diffusé sur C8. "Je suis passé du 6XL au 3/4XL quand même", avait-il précisé.