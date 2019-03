Ivanka Trump dézinguée : son surnom peu flatteur à la Maison Blanche...

La journaliste et romancière Vicky Ward (New York Post, Vanity Fair...) vient de publier l'ouvrage Kushner, Inc.: Greed. Ambition. Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump. Elle s'appuie sur plus de 200 témoignages anonymes et le site de People en publie les bonnes feuilles. La Maison Blanche a déjà critiqué le livre...

Dans son ouvrage, Vicky Ward se concentre donc sur Ivanka Trump (37 ans), fille du président républicain Donald Trump, et le mari de celle-ci Jared Kushner (38 ans). Depuis la prise de fonction de l'ancien homme d'affaires à la tête des États-Unis, ils ont obtenu un titre de haut conseiller du président mais leurs missions semblent encore floues et leur incompétence supposée leur vaut des surnoms peu flatteurs. "Certaines des idées d'Ivanka sont considérées comme tellement folles que ses collaborateurs l'ont surnommée HABI pour Home of All Bad Ideas ["la demeure de toutes les mauvaises idées" en français, NDLR]", peut-on lire. La fille du président est aussi décrite comme cherchant l'approbation systématique de son père et aimant se placer partout où elle peut, aussi bien "dans le bureau ovale que dans les déplacements avec les avions de l'armée". On la soupçonne aussi de vouloir se présenter à la présidence des États-Unis quand elle en aura l'occasion...

Jared Kushner n'est pas épargné non plus. La journaliste écrit que "Jared s'immisce dans tout, ce qui lui a valu son titre officieux de Secretary of Everything [Secrétaire de tout et de rien, NDLR]". On moque également ses compétences, citant par exemple la fois où il a affirmé que "d'énormes progrès [avaient] été faits avec NEFTA [l'accord de libre-échange nord-américain entre les États-Unis, le Canada et le Mexique] et que tout le monde était "d'accord avec tout" alors que la renégociation du traité devait entraîner des négociations juridiques avec des représentants américains du commerce...

La Maison Blanche a vite réagi en critiquant l'ouvrage. "C'est désolant mais pas surprenant que les médias prennent le temps de faire la promotion d'un livre basé sur des témoignages honteux et anonymes et sur des fausses informations plutôt que de se concentrer sur tout le travail incroyable mené par Jared et Ivanka pour le pays. L'auteure, sur son propre site, a classé ce livre dans la catégorie des fictions avant de récemment faire un changement. Sa première interprétation était pourtant cohérente", a déclaré la porte-parole Sarah Sanders.

Thomas Montet