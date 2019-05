J. J. Watt : La star des Texans a demandé Kealia en mariage... Grandiose !

En couple depuis 2016 avec la footballeuse Kealia Ohai – romance qu'ils ont pris le temps de vivre en toute discrétion avant de l'exposer –, J.J. Watt, au moment de passer la vitesse supérieure, a fait les choses à son image : en grand, en très grand. La superstar des Houston Texans, qui compte parmi les tout meilleurs défenseurs de la NFL, a demandé la joueuse du Houston Dash en mariage dans un cadre paradisiaque, photos à l'appui...

1,96 mètre et quelque 130 kilos d'amour prosternés au bout d'une jetée sur une île qui semblait avoir été réservée pour eux et eux seuls : la scénographie réalisée par le meilleur défenseur 2012, 2014 et 2015 de la prestigieuse ligue de football américain avait de quoi faire chavirer son amoureuse de 27 ans, qui a effectivement dit oui et a fait de lui "l'homme le plus chanceux du monde". J.J. Watt, qui a eu 30 ans cette année, a partagé via Instagram son bonheur et de multiples images de ces moments gravés dans leur mémoire pour toujours. D'autant qu'il avait aussi prévu le coup pour les immortaliser : photos professionnelles, prises de vue aériennes au moyen d'un drone...