J.R. Smith : La femme du basketteur a accouché... 5 mois avant le terme !

C'est avec beaucoup d'émotion que J.R. Smith et sa femme ont annoncé la naissance de leur premier enfant sur les réseaux sociaux. Ce qui aurait dû être le plus beau jour de leur vie a tourné au cauchemar, et pour cause : leur bébé est venu au monde... avec cinq mois d'avance !

"Bonjour tout le monde. Nous avons une importante nouvelle à vous communiquer. Nous avons décidé de partager avec vous ce que traverse notre famille depuis 5 jours. Nous savons que beaucoup d'entre vous nous ont félicité pour la naissance de notre petite fille, mais elle est arrivée avec 5 mois d'avance. Elle a 5 jours aujourd'hui, elle s'appelle Dakota et pèse 500 grammes", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

Puis c'est sa femme Jewel, qu'il a épousée au mois d'août dernier, qui a pris le relais. "On sait qu'il y a d'autres familles qui, comme nous, traversent tout ça et d'autres encore qui le traverseront. C'est pour cette raison que nous avons décidé de partager ça avec vous, les gars. S'il vous plaît, priez pour nous et nous ferons de même pour tous les autres", a-t-elle ajouté, l'air franchement abattu.

Le basketteur de 31 ans avait annoncé la grossesse de sa femme au mois d'octobre. L'arrière des Cavaliers de Cleveland, actuellement indisponible suite à une fracture au pouce ayant nécessité une opération, était ravi d'avoir renouvelé son contrat au sein de l'équipe de NBA et se préparait à re-découvrir les joies de la paternité. Le couple a déjà deux enfants : Demi et Peyton. Ce bébé prématuré est sans doute source de nombreuses angoisses pour les parents puisque celui-ci, placé en couveuse, risque d'être victime de complications et de séquelles. Espérons pour eux que les semaines à venir seront porteuses de meilleures nouvelles.