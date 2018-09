Jabari Bird (Boston Celtics) : Il a étranglé sa compagne "au moins 12 fois"

"Les informations rendues publiques ne disent pas toute l'histoire", signale Jabari Bird, mais ce qu'elles en disent est suffisamment accablant pour le basketteur de 24 ans, grand espoir des Celtics de Boston : le 7 septembre 2018, il a battu sa compagne à tel point qu'elle a perdu connaissance...

À lire aussi Jabari Bird : L'espoir des Boston Celtics arrêté pour kidnapping

À la suite de son arrestation révélée le 9 septembre 2018 par TMZ.com, qui ne disposait alors que de peu d'informations concernant un supposé "incident domestique" et l'interpellation du joueur de la NBA pour avoir "agressé, étranglé et enlevé" quelqu'un, la comparution de Jabari Bird devant un juge jeudi 13 septembre a livré des détails glaçants, exposés par le procureur en charge de l'affaire. Jabari Bird aurait "terrorisé sa victime pendant quatre heures dans son appartement de Brighton" (quartier de Boston), apprend-on.

Au cours de ces heures de calvaire où elle aurait même perdu conscience, la victime dit avoir été étranglée à au moins douze reprises et relate avoir essayé d'échapper à l'accusé par tous les moyens, notamment en se cachant sous le lit et en s'enfermant dans la salle de bain. Il l'aurait aussi empêchée de prendre tout simplement la fuite, la rattrapant par les chevilles et la traînant par terre. En fait, il aura fallu, selon ses déclarations aux enquêteurs, que Jabari Bird soit victime "une sorte d'attaque" vers la fin de l'agression pour qu'elle parvienne finalement à s'enfuir. Après quoi, elle aurait reçu un SMS du basketteur menaçant de se suicider si elle ne revenait pas.

La jeune femme est allée trouver la police et Jabari Bird a été arrêté pour "agression, étranglement et enlèvement", placé en détention avec une caution fixée à 50 000 dollars. Après l'audience de mise en accusation, il s'est exprimé par voie de communiqué : "Je vais prendre un peu de temps loin de mon équipe pour régler mes problèmes judiciaires et médicaux, a-t-il déclaré. Je présente mes excuses à ma famille, aux Celtics, à mes coéquipiers, aux fans et à la NBA pour l'attention que j'ai inutilement attirée. Les informations qui ont été rendues publiques ne disent pas toute l'histoire. Je ne cautionne pas la violence envers les femmes. J'ai l'espoir, avec le temps, de pouvoir reconquérir la confiance de tous."

Originaire de Californie et passé par le fac de Berkeley, Jabari Bird avait été drafté (recruté pour la première fois chez les professionnels) en 2017 par la franchise de Boston. Brillant en G-League (la deuxième division de la NBA) avec plus de 19 points de moyenne par match tout en ayant l'occasion de faire ses débuts en NBA (prometteurs, à l'image de ses 15 points passés en 24 minutes en avril dernier contre les Chicago Bulls), il avait été récompensé par un nouveau contrat proposé par les Celtics le 26 juillet dernier. Son prochain contrat risque fort de lui être proposé par l'administration pénitentiaire...