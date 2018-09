Jacques Chirac, 85 ans : "Il conserve son si joli regard"

Le 5 février 1987, Michel Baroin, père de François Baroin, est brutalement décédé dans un accident d'avion survenu au Cameroun, moins d'un an après la mort de sa fille dans un accident de voiture. Un double drame qui a profondément marqué François Baroin. C'est à cette époque que le futur maire de Troyes est pris sous l'aile d'un certain Jacques Chirac, partageant avec lui bien plus que des liens politiques. Se réclamant de la même famille idéologique que l'ancien président de la République, François Baroin est toujours resté en contact avec lui malgré sa santé déclinante.

Invité sur RTL le jeudi 20 septembre 2018, l'ancien ministre de 53 ans et actuel président de l'Association des maires de France s'est confié sur son père spirituel, évoquant sa santé qui s'est fragilisée ces dernières années. "Il va comme un homme dans l'état que l'on connaît avec son âge qui avance au compteur de la vie, a-t-il confié. Mais il conserve son si joli regard."

En février 2018, un autre proche de Jacques Chirac avait abordé ce même sujet, dans une approche plus directe. Patrick Sébastien, qui connaît l'ancien chef de l'État depuis ses 16 ans, lui avait récemment rendu visite. "Cet homme qui a été l'un des puissants du monde, obligé de prendre appui sur l'épaule d'un clown pour faire trois mètres...", avait relaté l'animateur et chanteur de 64 ans lors d'une représentation de son one-man show Ce que je n'ai jamais pu dire à la télé.

Elle aussi peu vaillante ces derniers temps, Bernadette Chirac est apparue en juin dernier à Brive-la-Gaillarde, sous-préfecture de la Corrèze qui était autrefois le fief de son époux. L'ex-première dame de 85 ans s'était déplacée pour l'inauguration de l'avenue Jacques-et-Bernadette-Chirac (auparavant avenue du Président-John-Kennedy).