Jade et Joy Hallyday, en deuil, réclament leur papa Johnny "juste cinq minutes"

Comment se portent Jade et Joy, les deux plus jeunes filles de Johnny Hallyday ? Pendant que leur mère Laeticia et leurs frère et soeur David Hallyday et Laura Smet se déchirent autour de l'héritage du rockeur disparu (le premier round judiciaire a été renvoyé au 30 mars 2018, à la demande des avocats de David et Laura qui réclament, entre autres, devant le TGI de Nanterre un droit de regard sur l'album posthume du Taulier), les deux petites tentent de surmonter les épreuves au sein d'une famille déchirée.

À Los Angeles, où elles ont repris le chemin de l'école et retrouvé leurs copines, Jade (13 ans) et Joy (9 ans) sont chéries et protégées par leur mère qui a pris certaines dispositions pour les éloigner des nouvelles désagréables venues de France, et notamment celles qui se répètent sur internet. Dans les pages du magazine Gala, on apprend ainsi que "Laeticia, régulièrement traînée dans la boue, leur a coupé l'accès aux réseaux sociaux. Dans ces cas-là, elles se serrent toutes les trois très fort les unes contres les autres. Elles font bloc", lit-on.

À l'école, elles ont subi quelques réflexions désagréables

Dans certains moments tout aussi difficiles, les fillettes réclament leur père adoré, décédé le 5 décembre 2017. "Est-ce que papa pourrait revenir, juste cinq minutes !", se surprennent-elles parfois à dire à Laeticia qui "doit alors, encore une fois, leur expliquer que non, papa ne reviendra pas", écrivent nos confrères.

Chaque jour, Jade et Joy sont conduites au lycée français de Los Angeles par Laeticia, elle-même souvent accompagnée de la nounou de ses filles, Sylviane. Élèves "studieuses et appliquées", celles qui se comportent "presque comme des jumelles" malgré leurs quatre années d'écart avaient effectivement subi quelques moqueries lorsque le clan a commencé à se déchirer autour de l'héritage de Johnny. "Quand l'affaire a commencé, elles ont subi quelques réflexions désagréables au sein de l'école. Ça n'a pas duré très longtemps, tout a vite été remis dans l'ordre par les parents", assure un ami de la famille. Les Français de Los Angeles sont tous très proches de Laeticia.

Dans le fond, "Jade et Joy sont les vraies victimes" de l'affaire qui oppose leur mère à leurs grands frère et soeur, souligne un pédopsychiatre. "Elles ont perdu leur père très jeunes, elles ont dû déménager plusieurs fois ces derniers mois, elles voient leur mère dans tous ses états, sont victimes d'insultes et (...) ne sont plus en contact" avec David et Laura Smet. Les filles n'ont plus qu'à espérer une issue rapide, "que tous les protagonistes se mettent autour d'une table et trouvent enfin un terrain d'entente".