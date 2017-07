Jade Foret topless : La femme d'Arnaud Lagardère furieusement sexy

La jolie Jade Foret continue de nous faire rêver. Depuis quelques semaines, la femme d'Arnaud Lagardère a repris en main sa carrière de mannequin et multiplie les clichés torrides.

Après la naissance de ses trois enfants - Liva (4 ans), Mila (2 ans) et Nolan (1 an) - la bombe avait mis entre parenthèse sa vie professionnelle pour se consacrer à sa famille. Ses enfants ayant grandi, la bombe de 26 ans a décidé de reprendre les shootings photo, pour le plus grand bonheur de ses fidèles abonnés

"Coucher de soleil sur ma peau", a-t-elle écrit en légende d'une splendide photo réalisée par la talentueuse Sylvie Lancrenon. La pétillante brunette s'est dévoilée topless sur une plage des Bahamas, sans maquillage et seulement vêtue d'un mini-short en jean. Ses bras savamment repliés sur son torse viennent cacher tout en sublimant sa poitrine galbée.

Un cliché qui a fait l'unanimité parmi les internautes. Dans le bloc des commentaires, ils étaient nombreux à souligner à quel point la jeune femme était "belle", "sublime" ou encore "parfaite". Ils sont extasiés sur son corps de rêve et sa silhouette impeccable, notamment son ventre ultra-plat après trois grossesses. On attend toujours qu'elle nous donne son secret !