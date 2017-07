Jade Lagardère toute nue sous sa robe en crochet : La bombe se dévoile...

Chose promise, chose due ! Comme annoncé il y a quelques mois, la jolie Jade Lagardère a bel et bien l'intention de reprendre sa carrière de mannequin en main. Après la naissance de ses trois enfants – Liva (4 ans), Mila (2 ans) et Nolan (1 an) – la pétillante brunette de 26 ans avait mis sa carrière, débutée à l'âge de 13 ans, entre parenthèse pour se consacrer à sa famille.

Ses trois adorables bambins, qu'elle partage avec son mari l'homme d'affaires Arnaud Lagardère, devenus grands, la belle a désormais tout le loisir de reprendre le travail. La saison s'y prête d'autant mieux que les beaux jours sont propice aux shootings photos torrides ! En témoignent plusieurs clichés publiés sur sa page Instagram, Jade Foret de son nom de jeune fille n'a pas perdu la main.

Cette semaine elle a publié une photo d'elle très sexy, seulement vêtue d'une robe en crochet qui laisse peu de place au mystère quant à ses courbes de rêve. "Ne regarde pas en arrière", a-t-elle écrit en légende de la photo, capturée de dos par la talentueuse Sylvie Lancrenon. Il y a quelques jours, l'auteur de la bande-dessinée Amber Blake publiait un autre shooting photo très sensuel, réalisé par la même photographe.

Cette fois-ci, Jade Lagardère posait seulement vêtue d'un tout petit bas de maillot de bain, sur une plage de sable chaud. "Pas de maquillage, seulement du sable", précisait-elle en légende... Et pas de vêtements non plus, pour le plus grand bonheur de ses fidèles abonnés, qui sont un peu moins de 100 000 à suivre chaque jour ses aventures sur Instagram !