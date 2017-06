Jade Foret, son fils Nolan : "Les médecins avaient peu d'espoir que je le garde"

Mannequin à 13 ans, mère à 23 et désormais auteur... Y a-t-il quelque chose qui résiste à Jade Foret ? Tout ce qu'elle entreprend, la belle le réussit. À 26 ans, la pétillante brunette a publié sa toute première bande dessinée, intitulée Amber Blake. Malgré les vilaines critiques qu'elle a reçues depuis qu'elle a officialisé son amour avec l'homme d'affaires Arnaud Lagardère, la bombe a choisi de publier l'ouvrage sous son nom d'épouse.

"J'ai songé à prendre un pseudo. Mais pourquoi devrais-je me cacher ? Au-delà de mon nom d'épouse, Lagardère est celui de mes enfants. Ma grande avait du mal à comprendre que je m'appelle Foret. Alors oui, c'est un peu dommage. Je suis soit une 'femme de', soit 'un mannequin qui écrit'. Quel est le pire ? Si je devais écouter les mauvaises langues, je ne ferais rien", s'est-elle défendue lors d'une interview accordée au magazine Public.

N'en déplaisent aux haineux, le couple marié depuis quatre ans file toujours le parfait amour. Malgré leurs trente ans de différence, les deux amoureux ont trouvé leur équilibre avec leurs trois adorables enfants : Liva (4 ans), Mila (2 ans) et Nolan (1 an). Une jolie petite famille qu'il n'a pas été facile de fonder.

"Les deux dernières grossesses ont été compliquées. Pour Mila, j'ai fait une hémorragie interne à sept mois et demi. J'ai perdu plus d'un litre et demi de sang. Au monitoring, ma fille était encore vivante quand la sage-femme m'a dit : 'Je vais essayer de la sauver.' Puis j'ai entendu son cri et là, je me suis sentie partir. J'ai repris conscience quelques minutes plus tard. Pour Nolan, les médecins avaient peu d'espoir que je le garde. Je l'ai d'ailleurs annoncé à cinq mois et demi de grossesse. J'ai même retouché mon ventre sur les photos car je ne voulais pas que ça se voie", a-t-elle expliqué.

Régime et mannequinat

Heureusement aujourd'hui, tout le monde va bien et se porte pour le mieux. Jade Lagardère, qui affiche une silhouette irréprochable malgré ses trois grossesses, s'apprête d'ailleurs à reprendre le mannequinat. "J'ai pourtant pris 26 kilos pour Liva, 28 kilos pour Mila et 30 kilos pour Nolan. C'est un milieu très dur où j'ai vu des filles manger de la ouate pour se couper la faim. Moi, j'ai toujours refusé les régimes...", a-t-elle confié. On veut bien qu'elle nous donne le secret de son corps de rêve !

